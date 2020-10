Can Yaman a Verissimo sono single ma mi piacerebbe avere una storia d’amore (Di domenica 11 ottobre 2020) L’attore Can Yamanè stato ospite di Silvia Toffanin e svela: «C’è un progetto con Özpetek, che potrebbe realizzarsi in futuro. «Ho incontrato a Roma il regista Ferzan Özpetek ed è stato molto simpatico». «Ci siamo sentiti molte volte per telefono ma non c’eravamo mai visti dal vivo. Speriamo di poter fare qualcosa di bello insieme, magari un film. C’è l’intenzione e la volontà di farlo ma per il momento non si può dire niente, è ancora presto». Silvia Toffanin che gli chiede in che rapporti sia con la co-protagonista di “Daydreamer” Demet Özdemir che interpreta Sanem Aydin, l’attore, con un perfetto italiano appreso al liceo in Turchia, risponde: «Siamo solo amici. Lei sul set mi ha aiutato molto. Speriamo di lavorare ancora ... Leggi su people24.myblog (Di domenica 11 ottobre 2020) L’attore Canè stato ospite di Silvia Toffanin e svela: «C’è un progetto con Özpetek, che potrebbe realizzarsi in futuro. «Ho incontrato a Roma il regista Ferzan Özpetek ed è stato molto simpatico». «Ci siamo sentiti molte volte per telefono ma non c’eravamo mai visti dal vivo. Speriamo di poter fare qualcosa di bello insieme, magari un film. C’è l’intenzione e la volontà di farlo ma per il momento non si può dire niente, è ancora presto». Silvia Toffanin che gli chiede in che rapporti sia con la co-protagonista di “Daydreamer” Demet Özdemir che interpreta Sanem Aydin, l’attore, con un perfetto italiano appreso al liceo in Turchia, risponde: «Siamo solo amici. Lei sul set mi ha aiutato molto. Speriamo di lavorare ancora ...

MediasetPlay : . @canyaman1989 a #Verissimo ?? L'intervista che tutti stavate aspettando... - QuiMediaset_it : A #Verissimo tra gli ospiti di #silviatoffanin @canyaman1989 @LCuccarini @Gerry_Scotti ed @EzioGreggio Alle 16 su… - MediasetPlay : Una esclusiva direttamente dalla puntata di ieri di #Verissimo! ?? - Mariademattei12 : RT @fieldsofgold__: Ma voi ci pensate che Can Yaman non pratica l’italiano da 10 anni eppure si esprime con espressioni più forbite della m… - Barby745 : @samish80 @canyaman1989 L'Italia ama Can Yaman non solo come attore, ma come uomo gentile, puro,intelligente, educ… -