Calciomercato Juventus, Camavinga deciso: ecco il suo futuro (Di domenica 11 ottobre 2020) La sessione di Calciomercato della Juventus ha voluto seguire un criterio cardine, quello di svecchiare la rosa ma con innesti di qualità. Su questa linea sono stati importanti gli acquisti di Chiesa e Kulusevski, giovani che si sono già affermati in Serie A. Ma questa tendenza si dovrebbe protrarre anche nelle prossime finestre di mercato, anche guardando ai talenti più cristallini del panorama europeo. La dirigenza juventina potrebbe tentare il colpo "alla De Ligt" la prossima estate, cercando di prendere Eduardo Camavinga dal Rennes. I bianconeri hanno buoni rapporti con il club francese, dopo l'operazione che ha portato Daniele Rugani in Francia poche settimane fa. Ciò potrebbe comunque non bastare, visto che il centrocampista classe 2002 è un talento affermato, già ...

