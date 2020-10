BUFERE DI NEVE sulle Alpi Orientali, è inverno. FIOCCHI sotto i 1000 metri (Di domenica 11 ottobre 2020) Il vortice ciclonico, che si è approfondito sull’Italia, è alimentato da un attivo flusso d’estrazione artico marittima in discesa dal Nord Europa. Quest’aria fredda ha impattato sulle Alpi, provocando un drastico crollo delle temperature. La copiosa nevicata di questa mattina su Dobbiaco.La NEVE è così caduta a quote piuttosto basse sulle Alpi Orientali, dove si è generato un mix fra l’aria fredda ed il ramo attivo della perturbazione. E’ stato quindi un risveglio bianco, in particolare sull’Alto Adige tra la Val Gardena, la Val Badia e la Val Pusteria fino alle Dolomiti trentine, con FIOCCHI dai 1000 metri di quota. Nei momenti di precipitazione più ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 11 ottobre 2020) Il vortice ciclonico, che si è approfondito sull’Italia, è alimentato da un attivo flusso d’estrazione artico marittima in discesa dal Nord Europa. Quest’aria fredda ha impattato, provocando un drastico crollo delle temperature. La copiosa nevicata di questa mattina su Dobbiaco.Laè così caduta a quote piuttosto basse, dove si è generato un mix fra l’aria fredda ed il ramo attivo della perturbazione. E’ stato quindi un risveglio bianco, in particolare sull’Alto Adige tra la Val Gardena, la Val Badia e la Val Pusteria fino alle Dolomiti trentine, condaidi quota. Nei momenti di precipitazione più ...

La copiosa nevicata di questa mattina su Dobbiaco. La neve è così caduta a quote piuttosto basse sulle Alpi Orientali, dove si è generato un mix fra l’aria fredda ed il ramo attivo della perturbazione ...

