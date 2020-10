Arriva la risposta di ClioMakeUp alle accuse di non inclusività per il suo correttore (Di domenica 11 ottobre 2020) ClioMakeUp ha da poco lanciato il suo nuovo correttore in quattordici diverse tonalità e, tempo 24 ore, i social si sono riempiti di critiche nei confronti della youtuber. L’accusa al prodotto era quella di non essere inclusivo considerata l’abbondanza di tonalità chiare e chiarissime a discapito di quelle per le pelli scure e medio-scure. In particolare in molti hanno evidenziato lo sbilanciamento: per le carnagioni chiare ci sono ben dieci tipologie di ClioMakeUp correttore mentre per quelle scure solo quattro. I social si sono divisi in due – facendo involontariamente pubblicità al prodotto – e Clio ha aspettato qualche giorno per dare la sua risposta. LEGGI ANCHE >>> Clio, esplode sui social la polemica per il nuovo ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 11 ottobre 2020)ha da poco lanciato il suo nuovoin quattordici diverse tonalità e, tempo 24 ore, i social si sono riempiti di critiche nei confronti della youtuber. L’accusa al prodotto era quella di non essere inclusivo considerata l’abbondanza di tonalità chiare e chiarissime a discapito di quelle per le pelli scure e medio-scure. In particolare in molti hanno evidenziato lo sbilanciamento: per le carnagioni chiare ci sono ben dieci tipologie dimentre per quelle scure solo quattro. I social si sono divisi in due – facendo involontariamente pubblicità al prodotto – e Clio ha aspettato qualche giorno per dare la sua. LEGGI ANCHE >>> Clio, esplode sui social la polemica per il nuovo ...

home_marco : @borghi_claudio No, lei ha scritto che non ha senso fare i tamponi se la risposta arriva 5 giorni dopo, non ha comm… - MarcoLUDOVIC0 : RT @celenostalgia: Cosa ci aspetta sul fronte #coronavirus? È la domanda che tutti ci stiamo facendo. La risposta nel prossimo #dpcm del #g… - celenostalgia : Cosa ci aspetta sul fronte #coronavirus? È la domanda che tutti ci stiamo facendo. La risposta nel prossimo #dpcm d… - ValfredoPorega : Dopo ore di fila, giorni e giorni per la risposta. Incredibile ma vero, dal Campus Biomedico la risposta del risult… - SOSFanta : ?? #Mandzukic offerto a costo zero ad un club italiano: la risposta della società ? -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva risposta Tamponi a tappeto a Castel Volturno. Ecco quando arriva la risposta Positanonews D’ALBERTO, “CON FUSIONI MIGLIORE RISPOSTA AD EMERGENZA”

TERAMO – “Se i piccoli comuni di montagna si spopolano è anche per la mancanza di risposte in termini normativi, che genera sfiducia e allontanamento. Ebbene, una risposta potrebbe finalmente arrivare ...

Notti insonni, vandali e spaccio "Subito una risposta ai cittadini"

Schiamazzi notturni, danni, movimenti sospetti che fanno pensare a spaccio e giri loschi, vandalismi piccoli e grandi che hanno portato all’esasperazione i residenti, così in via Nave è scattata una r ...

TERAMO – “Se i piccoli comuni di montagna si spopolano è anche per la mancanza di risposte in termini normativi, che genera sfiducia e allontanamento. Ebbene, una risposta potrebbe finalmente arrivare ...Schiamazzi notturni, danni, movimenti sospetti che fanno pensare a spaccio e giri loschi, vandalismi piccoli e grandi che hanno portato all’esasperazione i residenti, così in via Nave è scattata una r ...