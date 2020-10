Aifa abolisce obbligo di ricetta per EllaOne, pillola dei 5 giorni dopo (Di domenica 11 ottobre 2020) Aifa abolisce anche per le minorenni l’obbligo di ricetta per EllaOne, la contraccezione di emergenza fino a cinque giorni dopo Non sarà più necessario l’obbligo della prescrizione medica per dispensare alle minorenni ulipistral acetato (EllaOne), il farmaco utilizzato per la contraccezione di emergenza fino a cinque giorni dopo il rapporto. Lo ha stabilito l’Agenzia Italiana… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 11 ottobre 2020)anche per le minorenni l’diper, la contraccezione di emergenza fino a cinqueNon sarà più necessario l’della prescrizione medica per dispensare alle minorenni ulipistral acetato (), il farmaco utilizzato per la contraccezione di emergenza fino a cinqueil rapporto. Lo ha stabilito l’Agenzia Italiana… L'articolo Corriere Nazionale.

Non sarà più necessario l’obbligo della prescrizione medica per dispensare anche alle minorenni ulipistral acetato (EllaOne), il farmaco utilizzato per la contraccezione di emergenza fino a cinque gio ...

IL CASOROMA Pillola del giorno dopo - anzi, dei cinque giorni - libera anche per le minorenni. Acquistabile in farmacia senza rescrizione medica, finora obbligatoria. La decisione arriva direttamente.

