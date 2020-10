Xbox Series X/S al lancio sfoggeranno un'esclusiva Microsoft che tocca i 120 fps (Di sabato 10 ottobre 2020) Mostrato al X019 e previsto inizialmente solo per PC e Xbox One, The Falconeer è stato uno dei giochi visivamente più stupefacenti e di spicco di diversi eventi, anche perché stupisce non poco il fatto che nasca dalla visione di un ambizioso sviluppatore solitario, Tomas Sala. Il progetto è poi stato migliorato ulteriormente per arrivare anche su Xbox Series X e Xbox Series S e attualmente è un'esclusiva Microsoft che sarà disponibile al lancio delle console next-gen che non va sottovalutata anche grazie a delle opzioni grafiche davvero interessanti, soprattutto sul lato performance. Sala ha infatti condiviso un'immagine che mostra come il titolo sia uno dei primi in ambito console a proporre i 120 fps.Le ... Leggi su eurogamer (Di sabato 10 ottobre 2020) Mostrato al X019 e previsto inizialmente solo per PC eOne, The Falconeer è stato uno dei giochi visivamente più stupefacenti e di spicco di diversi eventi, anche perché stupisce non poco il fatto che nasca dalla visione di un ambizioso sviluppatore solitario, Tomas Sala. Il progetto è poi stato migliorato ulteriormente per arrivare anche suX eS e attualmente è un'che sarà disponibile aldelle console next-gen che non va sottovalutata anche grazie a delle opzioni grafiche davvero interessanti, soprattutto sul lato performance. Sala ha infatti condiviso un'immagine che mostra come il titolo sia uno dei primi in ambito console a proporre i 120 fps.Le ...

