Xavi | terzo titolo con l’Al Saad | Cazorla dà una mano all’ex compagno

Ultime Notizie dalla rete : Xavi terzo

Calcio Fere

Terzo trofeo dunque per Xavi alla guida dell’Al Saad. I gol sono stati siglati Youssef, Nam Tae-Hee e Rodrigo Tabata. La terza rete è stata messa a segno da Santi Cazorla: l’ex Villareal è stato ...L’americano mette in riga Sam Lowes e Remy Gardner. Seconda fila per Marco Bezzecchi e l'acciaccato fratello di Valentiino Rossi, in top ten Bastianini ...