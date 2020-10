Violenza sui bus, rabbia e preoccupazioni dei sindacati dopo altri due episodi (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono due gli episodi di aggressione perpetrati ai danni di due autisti di Busitalia, in due comuni differenti della provincia di Salerno. A stigmatizzare gli episodi sono ancora una volta i rappresentanti sindacali del settore trasporti che hanno espresso la propria solidarietà ai dipendenti vittime di aggressioni, che si aggiungono ad un lungo elenco nel quale, purtroppo, negli ultimi tempi trovano spazio di minacce con bottiglie di vetro rotte, coltelli messi ben in evidenza, coltellate subite che hanno fatto rischiare la vita ai lavoratori, senza dimenticare gli innumerevoli micro attacchi. “È necessario porre la massima attenzione sul tema della sicurezza nei mezzi di trasporto pubblico locale, gli autisti e l’utenza non possono essere lasciati in balia di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono due glidi aggressione perpetrati ai danni di due autisti di Busitalia, in due comuni differenti della provincia di Salerno. A stigmatizzare glisono ancora una volta i rappresentanti sindacali del settore trasporti che hanno espresso la propria solidarietà ai dipendenti vittime di aggressioni, che si aggiungono ad un lungo elenco nel quale, purtroppo, negli ultimi tempi trovano spazio di minacce con bottiglie di vetro rotte, coltelli messi ben in evidenza, coltellate subite che hanno fatto rischiare la vita ai lavoratori, senza dimenticare gli innumerevoli micro attacchi. “È necessario porre la massima attenzione sul tema della sicurezza nei mezzi di trasporto pubblico locale, gli autisti e l’utenza non possono essere lasciati in balia di ...

