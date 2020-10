Verissimo oggi, ospiti del 10 ottobre 2020: Yaman e Cuccarini (Di sabato 10 ottobre 2020) oggi, sabato 10 ottobre 2020, alle 16.00, tornerà in onda Verissimo su Canale5, con la sua quinta puntata stagionale. A condurre il programma e intervistare gli ospiti sarà ancora una volta la sempre apprezzata Silvia Toffanin. Verissimo 10 ottobre 2020, gli ospiti Troveremo in studio il richiestissimo Can Yaman, l’affascinante attore turco protagonista della seguitissima serie in onda su Canale5 “Daydreamer”, che, tra le altre cose, rivelerà: In questo momento sono single, ma come a tutti, mi piacerebbe avere una relazione. Queste cose non si possono pianificare, anche perché se lo facessi poi tanto la vita mi sorprenderebbe. Sono aperto a tutto In studio, per ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 10 ottobre 2020), sabato 10, alle 16.00, tornerà in ondasu Canale5, con la sua quinta puntata stagionale. A condurre il programma e intervistare glisarà ancora una volta la sempre apprezzata Silvia Toffanin.10, gliTroveremo in studio il richiestissimo Can, l’affascinante attore turco protagonista della seguitissima serie in onda su Canale5 “Daydreamer”, che, tra le altre cose, rivelerà: In questo momento sono single, ma come a tutti, mi piacerebbe avere una relazione. Queste cose non si possono pianificare, anche perché se lo facessi poi tanto la vita mi sorprenderebbe. Sono aperto a tutto In studio, per ...

QuiMediaset_it : In esclusiva per la prima volta a #Verissimo @canyaman1989 . Oggi alle ore 16:00 su Canale 5 - giulyprofeta1 : RT @Laura20174972: Buongiorno Can ?? buongiorno mondo ?? oggi finalmente la puntata di Verissimo ore 16 su canale 5..avrei voluto dire che l… - iam_a_blessing : RT @QuiMediaset_it: In esclusiva per la prima volta a #Verissimo @canyaman1989 . Oggi alle ore 16:00 su Canale 5 - IbolyaMenku : RT @patriziaeraldi1: Günaydin ??????@canyaman1989 finalmente oggi il TUO SORRISO ?????? BUONGIORNISSIMO CON VERISSIMO ????????????ciao TUTTE PAZZE ??????… - Mateja29230946 : RT @QuiMediaset_it: In esclusiva per la prima volta a #Verissimo @canyaman1989 . Oggi alle ore 16:00 su Canale 5 -