Suarez | “Avrei meritato delle spiegazioni Messi? Ha vissuto un momento difficile”

Luis Suarez, attaccante dell'Atletico Madrid, ha rilasciato a Espn un'intervista in cui ha parlato del suo passato recente e del suo rapporto con Lionel Messi: "Prima che venissi a sapere dalla stampa che il Barcellona non mi voleva più, avrei meritato una chiamata, delle spiegazioni. Quello che mi è stato fatto ha ferito molto me e la mia famiglia. Le forme e le maniere non sono state corrette. Leo mi manca, siamo grandi amici. Condividevamo molte cose, dall'arrivo ogni mattina agli allenamenti al tempo libero. Il Barcellona avrebbe dovuto rispettare la sua decisione. Per rispetto del rapporto che ho con Leo, non voglio dire di cosa abbiamo parlato in quel momento, ma ha vissuto una situazione difficile e complicata."

