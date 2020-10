Piazza Mercato, monopattini rubati venduti a prezzo maggiorato: una denuncia (Di sabato 10 ottobre 2020) Un uomo è stato denunciato perché scoperto a vendere monopattini rubati a prezzo maggiorato in Piazza Mercato a Napoli. Vendeva monopattini elettrici, in Piazza Mercato, a Napoli, ma erano rubati. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri che hanno denunciato per ricettazione il titolare del negozio. E’ stato un imprenditore, l’unico rivenditore in Campania, ad aver … Leggi su 2anews (Di sabato 10 ottobre 2020) Un uomo è statoto perché scoperto a vendereina Napoli. Vendevaelettrici, in, a Napoli, ma erano. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri che hannoto per ricettazione il titolare del negozio. E’ stato un imprenditore, l’unico rivenditore in Campania, ad aver …

TREVISOEVENTI : - infoiteconomia : Melilli (Pd): Piazza Affari è ora il mercato finanziario più grande in Europa - BK63805720 : RT @laperlaneranera: Il tutto coordinato in Cina, che viola giorno per giorno tutti i Diritti Umani e Regole di Mercato Mondiale raggirando… - Ralfmacher : RT @MilanoFinanza: L'acquisto di Borsa spa è importante per l'Italia perché crea un mercato dei capitali più grande ed europeo. Dopo l'euro… - geokawa : RT @laperlaneranera: Il tutto coordinato in Cina, che viola giorno per giorno tutti i Diritti Umani e Regole di Mercato Mondiale raggirando… -