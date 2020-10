Osimhen: "Napoli è un sogno. Io convinto dai tifosi" (Di sabato 10 ottobre 2020) Ci sono molte aspettative su di me e farò di tutto per essere all'altezza ". Victor Osimhen è stato il grande colpo estivo del Napoli : un'operazione da 80 milioni di euro per strappare il 21enne ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 ottobre 2020) Ci sono molte aspettative su di me e farò di tutto per essere all'altezza ". Victor; stato il grande colpo estivo del: un'operazione da 80 milioni di euro per strappare il 21enne ...

bianca_caimi : RT @Gazzetta_it: #Osimhen: 'La mia infanzia è stata difficile, vendevo acqua per strada' - gnomini : RT @Gazzetta_it: #Osimhen: 'La mia infanzia è stata difficile, vendevo acqua per strada' - sportli26181512 : Osimhen: 'Cresciuto senza madre, da bambino vendevo acqua per strada': Osimhen: 'Cresciuto senza madre, da bambino… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Osimhen: 'La mia infanzia è stata difficile, vendevo acqua per strada' - Gazzetta_it : #Osimhen: 'La mia infanzia è stata difficile, vendevo acqua per strada' -