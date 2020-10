Mercato Juve | Paratici studia il colpo | Alaba a parametro zero?

Leggi su tuttojuve24

(Di sabato 10 ottobre 2020) Sognare non costa nulla. Il calciodellantus, come quello delle altre squadre, si è concluso pochi giorni fa decretando la fine dei trasferimenti ufficiali. Ma, in attesa della breve finestra di Gennaio,sembrerebbe essersi messo a lavoro per rinforzare la rosa bianconera. I vari punti nevralgici potrebbero essere puntellati con dei precisi innesti tra qualche mese, oppure si potrebbe anche aspettare la prossima stagione, magari cercando di piazzare qualche. Da sempre queste pedine in questione farebbero molta gola alla Vecchia Signora, bramosa di poter mettere le mani su preziosi elementi senza investire cifre da capogiro per il cartellino. Uno dei nomi in cima a tale lista sarebbe quello di. LEGGI ANCHE: ...