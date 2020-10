LORENZO PIROLA | UN GIOVANE LEADER NELLA DIFESA DEL MONZA

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 10 ottobre 2020), classe 2002, è entrato a gamba tesa nel mondo dei grandi, con prepotenza. Con un futuro ben delineato in maglia nerazzurra: dalla scuola Inter – dopo le giovanili a Interello – ecco che adesso il presente si chiama, agli ordini di Brocchi. Nato a Carate Brianza il 20 febbraio del 2002, è cresciutoCasatese, dove inizia la suacarriera da calciatore grazie al papà e al nonno che l’hanno sempre spinto a inseguire questa strada. Scovato nel maggio del 2015 nel Lecchese in un torneo con la Luciano Manara, dopo un primo rifiuto del Como, arriva il passaggio nelle giovanili dell’Inter, mentre per Carlo (il suo fratello gemello) c’è il Torino. Due scudetti, U16 e U17:è uno di quei ...