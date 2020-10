Le domande in cambio della testa di Memoli (Di sabato 10 ottobre 2020) di Pina Ferro Francesco Sorrentino doveva fornire a Massimo Cariello le domande che sarebbero state sottoposte ai canditati di un concorso pubblico bandito dal comune di Cava de’Tirreni per il reclutamento di 10 unità di istruttore direttivo amministrativo con contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale al 60%. Le conversazioni tra il sindaco di Eboli Massimo Cariello e Francesco Sorrentino, attiale direttore dell’area amministrativa del comune metelliano nonchè direttore generale del Consorzio Farmaceutioco intercomunale sono state intercettate dalle forze dell’ordine, a seguito dell’apertura del fascicolo investigativo a carico del primo cittadino di Eboli. In cambio delle domande che sarebbero state presentate ai candidati durante la prova di concorso, il sindaco Massimo Cariello doveva ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 10 ottobre 2020) di Pina Ferro Francesco Sorrentino doveva fornire a Massimo Cariello leche sarebbero state sottoposte ai canditati di un concorso pubblico bandito dal comune di Cava de’Tirreni per il reclutamento di 10 unità di istruttore direttivo amministrativo con contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale al 60%. Le conversazioni tra il sindaco di Eboli Massimo Cariello e Francesco Sorrentino, attiale direttore dell’area amministrativa del comune metelliano nonchè direttore generale del Consorzio Farmaceutioco intercomunale sono state intercettate dalle forze dell’ordine, a seguito dell’apertura del fascicolo investigativo a carico del primo cittadino di Eboli. Indelleche sarebbero state presentate ai candidati durante la prova di concorso, il sindaco Massimo Cariello doveva ...

