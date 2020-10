Lampedusa, sbarco massiccio di migranti: problemi col centro d’accoglienza (Di sabato 10 ottobre 2020) A Lampedusa sbarco massiccio di migranti, circa 443, che sono stati trasferiti all’hotspot di Imbriacola. Da domani verranno portati a bordo delle navi quarantena Azzurra e Snav Adriatica. C’è stato… Questo articolo Lampedusa, sbarco massiccio di migranti: problemi col centro d’accoglienza è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 10 ottobre 2020) Adi, circa 443, che sono stati trasferiti all’hotspot di Imbriacola. Da domani verranno portati a bordo delle navi quarantena Azzurra e Snav Adriatica. C’è stato… Questo articolodicold’accoglienza è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

gennaromigliore : La (per fortuna) ex senatrice leghista #Maraventano me la ricordo bene a Lampedusa. Attorniata da brutti ceffi che… - baratti_boffa : @sruotolo1 come si concilia lo sbarco di 500 migranti a Lampedusa la maggior parte senza mascherina e distanziamento uguale a zero? - samdcarta : 'Forniscono false generalità dopo lo sbarco a Lampedusa', arrestati 5 tunisini - ag_notizie : 'Forniscono false generalità dopo lo sbarco a Lampedusa', arrestati 5 tunisini - GHERARDIMAURO1 : RT @matteosalvinimi: P.s. Anche stamane altro sbarco a Lampedusa e un poliziotto ferito durante una fuga di clandestini in Sicilia, questo… -