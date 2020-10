La risposta geniale del SMM di Immuni a Salvini

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 10 ottobre 2020) Oggi Matteoha iniziato la sua giornata mediatica con la solita foto bucolica accompagnata dal suo buongiornissimo caffè “L’incanto della montagna. Buongiorno e buon sabato Amici Sole con raggi”. La cosa divertente però è che dal profilo su Twitter digli è arrivata unaperfetta: “Hai appena scaricato #e stai controllando le notifiche? Ottima idea! Grazie per aiutarci a proteggere il Paese”non ha mai nascosto di non aver mai scaricato. Non solo: ha anche consigliato di non scaricare l’app perché “Gli italiani chiedono garanzia totale sulla protezione e la tutela della riservatezza dei loro dati: quindi, fino a che non ci sarà questa garanzia totale io non ...