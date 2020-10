Il protocollo è figlio di un’altra epoca. Con queste regole, il calcio rischia la chiusura (Di sabato 10 ottobre 2020) Si perde tempo. Il Medio Evo è finito da un millennio e ancora gli spiriti malvagi provano a impossessarsi della terra. I loro alleati umani discutono con odio e rancore. Disegnano trame vendicative contro il Napoli non avendo capito che il mondo di dieci giorni fa non esiste più. Il protocollo tanto invocato per assegnare il 3-0 alla Juve, fu firmato nel maggio scorso per far partire il campionato. Quel protocollo, figlio di un altro millennio, fu siglato in una fase calante del contagio. Adesso l’indice Rt è superiore ad 1. Significa, in parole povere, che ogni cittadino positivo al Covid ne contagia uno sano. Significa che il numero dei contagiati è destinato a raddoppiarsi ripetutamente. Significa che presto, se la situazione dovesse precipitare ulteriormente, potrebbe essere deciso di sospendere ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 ottobre 2020) Si perde tempo. Il Medio Evo è finito da un millennio e ancora gli spiriti malvagi provano a impossessarsi della terra. I loro alleati umani discutono con odio e rancore. Disegnano trame vendicative contro il Napoli non avendo capito che il mondo di dieci giorni fa non esiste più. Iltanto invocato per assegnare il 3-0 alla Juve, fu firmato nel maggio scorso per far partire il campionato. Queldi un altro millennio, fu siglato in una fase calante del contagio. Adesso l’indice Rt è superiore ad 1. Significa, in parole povere, che ogni cittadino positivo al Covid ne contagia uno sano. Significa che il numero dei contagiati è destinato a raddoppiarsi ripetutamente. Significa che presto, se la situazione dovesse precipitare ulteriormente, potrebbe essere deciso di sospendere ...

