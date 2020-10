Dodi Battaglia: «Io, Roby e gli uomini che non parlano di felicità…» (Di sabato 10 ottobre 2020) La sua giacca nuova è «fichissima». La macchina con la quale lo stiamo fotografando è «fichissima». La chitarra che non riesce a non accarezzare – una delle decine di chitarre ordinatamente archiviate nel suo studio nel cuore di Bologna – anche quella è «fichissima». Leggi su vanityfair (Di sabato 10 ottobre 2020) La sua giacca nuova è «fichissima». La macchina con la quale lo stiamo fotografando è «fichissima». La chitarra che non riesce a non accarezzare – una delle decine di chitarre ordinatamente archiviate nel suo studio nel cuore di Bologna – anche quella è «fichissima».

Dodi Battaglia è un entusiasta. Eppure, a quasi 4 anni dallo scioglimento dei Pooh, avvenuto ufficialmente il 30 dicembre 2016 con un grande concerto, sembrerebbe non avere ancora elaborato davvero ...

Eddie Van Halen, l'ultimo salto

E poi Pantera, Pearl Jam, Ozzie, Steve Vai, Brian May, Metallica. In Italia, “I get up and nothin’ lets me down”, twitta Dodi Battaglia citando ‘Jump’; cuore nero sulla pagina di Cesareo (Elio e le ...

