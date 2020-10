Dayane Mello distrutta per la figlia: Stefano Sala smaschera il GF Vip (Di sabato 10 ottobre 2020) Dayane Mello ha pianto ininterrottamente per la mancata chiamata di sua figlia al GF Vip. Stefano Sala ha però smascherato la produzione. Dayane Mello, durante la diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip, ha chiesto ad Alfonso Signorini come mai è stata l’unica concorrente a non poter ricevere una telefonata dalla sua bambina, visto … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 10 ottobre 2020)ha pianto ininterrottamente per la mancata chiamata di suaal GF Vip.ha peròto la produzione., durante la diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip, ha chiesto ad Alfonso Signorini come mai è stata l’unica concorrente a non poter ricevere una telefonata dalla sua bambina, visto … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

