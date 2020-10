Covid | l' Udinese annuncia un positivo Niente test col Pordenone

(Di sabato 10 ottobre 2020) UDINE - La partita amichevoleprogrammata per questo pomeriggio è stata annullata, a titolo prudenziale, per positività al-19 di un componente - non calciatore né membro ...

L'Udinese ha annunciato un caso di positività al Coronavirus nella mattinata di sabato. La società bianconera ha reso noto che l'amichevole contro il Pordenone in programma sabato pomeriggio è ...UDINE - La partita amichevole Udinese-Pordenone programmata per questo pomeriggio è stata annullata, a titolo prudenziale, per positività al Covid-19 di un componente - non calciatore né membro dello ...