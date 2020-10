Coronavirus, multa a un’80enne per essersi tolta la mascherina per il caffé (Di sabato 10 ottobre 2020) Una donna di 80 anni è stata multata a Modena perché non indossava la mascherina ma la storia sarebbe piuttosto complicata. La storia arriva da Modena e ha davvero dell’incredibile: una donna di 80 anni è stata multata perché non indossava la mascherina. Solo che la signora stava bevendo un caffè. E’ stata sorpresa dai vigili … L'articolo Coronavirus, multa a un’80enne per essersi tolta la mascherina per il caffé proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 10 ottobre 2020) Una donna di 80 anni è statata a Modena perché non indossava lama la storia sarebbe piuttosto complicata. La storia arriva da Modena e ha davvero dell’incredibile: una donna di 80 anni è statata perché non indossava la. Solo che la signora stava bevendo un caffè. E’ stata sorpresa dai vigili … L'articoloa un’80enne perlaper il caffé proviene da www.meteoweek.com.

fanpage : È stata arrestata la donna che non voleva mettere correttamente la mascherina ieri in via Toledo a Napoli. Per lei… - meangelo_ : RT @Libero_official: #coronavirus, a #Modena la prima #multa da 400 euro: una 80enne si era abbassata la #mascherina per bere il caffè htt… - caterinacorda1 : RT @Libero_official: #coronavirus, a #Modena la prima #multa da 400 euro: una 80enne si era abbassata la #mascherina per bere il caffè htt… - MinaA8I96793095 : RT @Libero_official: #coronavirus, a #Modena la prima #multa da 400 euro: una 80enne si era abbassata la #mascherina per bere il caffè htt… - UGiangrieco : RT @Libero_official: #coronavirus, a #Modena la prima #multa da 400 euro: una 80enne si era abbassata la #mascherina per bere il caffè htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus multa Coronavirus, a Modena la prima multa da 400 euro: una 80enne si abbassa la mascherina per bere il caffè Liberoquotidiano.it Coronavirus, multa a un’80enne per essersi tolta la mascherina per il caffé

Una donna di 80 anni è stata multata a Modena perché non indossava la mascherina ma la storia sarebbe piuttosto complicata. La storia arriva da Modena e ha davvero dell’incredibile: una donna di 80 ...

Non indossano la mascherina, multe durante i controlli dei carabinieri di Carpi

Ieri sera nell’ambito dei controlli in cui sono impegnate tutte le forze di polizia della provincia, coordinate dalla Prefettura di Modena, e finalizzato alla verifica del rispetto dell’ultimo decreto ...

Una donna di 80 anni è stata multata a Modena perché non indossava la mascherina ma la storia sarebbe piuttosto complicata. La storia arriva da Modena e ha davvero dell’incredibile: una donna di 80 ...Ieri sera nell’ambito dei controlli in cui sono impegnate tutte le forze di polizia della provincia, coordinate dalla Prefettura di Modena, e finalizzato alla verifica del rispetto dell’ultimo decreto ...