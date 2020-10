Coronavirus, esplodono i casi in Francia: sono quasi 27mila in più. In Europa record di 100mila infezioni nelle ultime 24 ore (Di sabato 10 ottobre 2020) Esplode il numero dei contagi da coronovirus in Francia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 26.896 casi. L’informazione – arrivata con inusuale ritardo -è stata diffusa dalla Santé Publique. Il tasso di positività che solo due giorni fa era al 9,1%, schizza all’11%. Il numero dei decessi da ieri aumenta di 54, per un totale di 32.684. In generale i numeri della pandemia da Coronavirus continuano a crescere e a preoccupare in tutto il mondo. È del 9 ottobre l’allarme dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che ha segnalato oltre 350mila casi in tutto il globo in 24 ore, un record. Con l’Europa oltre i 100mila e gli Usa oltre 50mila, i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Esplode il numero dei contagi da coronovirus in24 orestati registrati 26.896. L’informazione – arrivata con inusuale ritardo -è stata diffusa dalla Santé Publique. Il tasso di positività che solo due giorni fa era al 9,1%, schizza all’11%. Il numero dei decessi da ieri aumenta di 54, per un totale di 32.684. In generale i numeri della pandemia dacontinuano a crescere e a preoccupare in tutto il mondo. È del 9 ottobre l’allarme dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che ha segnalato oltre 350milain tutto il globo in 24 ore, un. Con l’oltre ie gli Usa oltre 50mila, i ...

