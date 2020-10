Conad | ritirato prodotto per rischio allergeni

CheCucino_it : New post: Allarme: Conad ha ritirato con urgenza questo prodotto, non mangiatelo -

Ultime Notizie dalla rete : Conad ritirato

Per questo Conad, ha diffuso l’immediato richiamo dagli scaffali dei negozi di un lotto di corn flakes glassati a proprio marchio perché nel prodotto è stata riscontrata la presenza di arachidi non di ...La catena di supermercati Conad ha annunciato l'immediato richiamo dagli scaffali dei suoi negozi di un lotto di corn flakes venduti a proprio marchio per possibile presenza di allergeni non dichiarat ...