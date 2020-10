Che derby ! Cuneo vince in volata su Chieri (Di sabato 10 ottobre 2020) IL TABELLINO- BOSCA S.BERNARDO Cuneo - REALE MUTUA FENERA Chieri 3-2, 28-26 27-29 23-25 25-21 15-11, BOSCA S.BERNARDO Cuneo: Ungureanu 17, Strantzali 11, Candi 17, Signorile 3, Degradi 10, Zakchaiou ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 ottobre 2020) IL TABELLINO- BOSCA S.BERNARDO- REALE MUTUA FENERA3-2, 28-26 27-29 23-25 25-21 15-11, BOSCA S.BERNARDO: Ungureanu 17, Strantzali 11, Candi 17, Signorile 3, Degradi 10, Zakchaiou ...

GenoaCFC : ?? Weekend di sosta anche per il Campionato Primavera, dopo la vittoria nel derby di sabato scorso. ???? Sono molti… - SkySport : Milan, Theo Hernandez: 'Qui per diventare il miglior esterno al mondo. Derby? Che voglia' - AntoVitiello : #Milan, domani primo allenamento settimanale, verso il derby. Buone notizie per #Romagnoli che sarà in gruppo (con… - kalyaMail : RT @capuanogio: L'ATS di #Milano sul derby #InterMilan: 'Ci sono dei protocolli che sono stati fatti dal ministero della Salute con la Figc… - Db7310 : @WhatDoesFoxSay3 @devfactory @pisto_gol Domenica quindi salta anche il derby....il genoa non avrebbe dovuto giocare… -