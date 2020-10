Botricello. Il ciclista Luigi Ferragina morto in un incidente (Di sabato 10 ottobre 2020) Tragedia della strada lungo la SS106 a Botricello (Catanzaro). Nello scontro tra un’auto ed una bicicletta ha avuto la peggio il ciclista Luigi Ferragina, 70 anni. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, i Carabinieri e le squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità. Leggi su laprimapagina (Di sabato 10 ottobre 2020) Tragedia della strada lungo la SS106 a(Catanzaro). Nello scontro tra un’auto ed una bicicletta ha avuto la peggio il, 70 anni. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, i Carabinieri e le squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità.

