Bakayoko fondamentale per il Napoli, ma rischia di togliere il posto a un titolarissimo (Di sabato 10 ottobre 2020) Bakayoko è un calciatore fondamentale per il Napoli. Il suo acquisto, tuttavia, rischia di tenere fuori un titolarissimo . Leggi su 90min (Di sabato 10 ottobre 2020)è un calciatoreper il. Il suo acquisto, tuttavia,di tenere fuori un

mimmostar11 : RT @_SiGonfiaLaRete: #Gattuso studia il 4-2-3-1 e le caratteristiche necessarie per la sua completa riuscita. #Bakayoko, fondamentale in ta… - _SiGonfiaLaRete : #Gattuso studia il 4-2-3-1 e le caratteristiche necessarie per la sua completa riuscita. #Bakayoko, fondamentale in… - infoitsport : Gattuso e gli esperimenti nella bolla: si lavora sul 4-2-3-1, Bakayoko fondamentale - ilnapolionline : Bakayoko è fondamentale per il 4-2-3-1, perfetto nel centrocampo a due - - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Bakayoko fondamentale nel 4-2-3-1 di Gattuso, ha scelto la maglia numero 5, avrebbe voluto la 14, ma è di Mertens… -

Ultime Notizie dalla rete : Bakayoko fondamentale Bakayoko fondamentale per il Napoli, ma rischia di togliere il posto a un titolarissimo 90min Bakayoko fondamentale per il Napoli, ma rischia di togliere il posto a un titolarissimo

Il Napoli ha chiuso la sua campagna acquisti con l'innesto di Bakayoko. Il centrocampista è arrivato su precisa richiesta di mister Gennaro Gattuso. L'ex Chelse ...

CorSport – Bakayoko fondamentale per il Napoli di Gattuso: potrebbe partire titolare già con l’Atalanta!

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Tiemouè Bakayoko potrebbe essere subito titolare nella sfida tra Napoli e Atalanta. Di seguito i principali passaggi evidenziat ...

Il Napoli ha chiuso la sua campagna acquisti con l'innesto di Bakayoko. Il centrocampista è arrivato su precisa richiesta di mister Gennaro Gattuso. L'ex Chelse ...Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Tiemouè Bakayoko potrebbe essere subito titolare nella sfida tra Napoli e Atalanta. Di seguito i principali passaggi evidenziat ...