Adua e Massimiliano hanno avuto rapporti intimi? Lei nega | ‘Non posso legalmente parlare’

(Di sabato 10 ottobre 2020) Nella puntata di venerdì 9 ottobre del Grande Fratello Vip 5, è andato in scena un nuovo capitolo della soap con protagonistiDel Vesco eMorra. Nei giorni scorsi era scoppiato un vero e proprio caos quando l’attrice disse a Dayane e Matilde che il suo (finto) ex era gay, scatenando un putiferio in casa tra smentite e bugie. Dopo vari chiarimenti,avevano finalmente rivelato che non erano mai stati insieme davvero e anche la loro storia era stata creata a tavolino.mentono ancora? Dopo questa affermazioni, i vipponiiniziato a farsi molte domande sue i loro segreti. Così, nella puntata di ieri del Grande Fratello, Signorini ha ...