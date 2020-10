Zone rosse e Regioni chiuse: l'autunno dei "mini lockdown" (Di venerdì 9 ottobre 2020) Fabio Franchini Torna lo spettro della serrata. Sul tavolo di Conte l'ipotesi di nuove Zone rosse. E Boccia: "Chiusure regionali? Non escludiamo nulla" lockdown, nuove Zone rosse e chiusure selettive. La pandemia di coronavirus continua a fare paura – nella giornata di ieri in Italia si sono registrati 4458 contagi e 22 decessi – e torna così lo spettro di una nuova serrata. Con il Dpcm entrato in vigore giovedì 8 ottobre il governo ha reintrodotto l’obbligo di indossare sempre e comunque la mascherina anche all’aperto. Uniche eccezioni alla norma, l’attività sportiva e se ci si trova da soli in luogo appunto isolato. Fra una manciata di giorni, il 15 ottobre, è atteso il nuovo decreto ministeriale che dovrebbe operare ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 ottobre 2020) Fabio Franchini Torna lo spettro della serrata. Sul tavolo di Conte l'ipotesi di nuove. E Boccia: "Chiusure regionali? Non escludiamo nulla", nuovee chiusure selettive. La pandemia di coronavirus continua a fare paura – nella giornata di ieri in Italia si sono registrati 4458 contagi e 22 decessi – e torna così lo spettro di una nuova serrata. Con il Dpcm entrato in vigore giovedì 8 ottobre il governo ha reintrodotto l’obbligo di indossare sempre e comunque la mascherina anche all’aperto. Uniche eccezioni alla norma, l’attività sportiva e se ci si trova da soli in luogo appunto isolato. Fra una manciata di giorni, il 15 ottobre, è atteso il nuovo decretosteriale che dovrebbe operare ...

Ultime Notizie dalla rete : Zone rosse Coronavirus, tornano le zone rosse. Ma decideranno le Regioni La Stampa Zone rosse e Regioni chiuse: l'autunno dei "mini lockdown"

La pandemia di coronavirus continua a fare paura e torna lo spettro del lockdown. Boccia: "Chiusure regionali? Non escludiamo nulla".

La pandemia di coronavirus continua a fare paura e torna lo spettro del lockdown. Boccia: "Chiusure regionali? Non escludiamo nulla".