Xbox Series X ha davvero problemi di surriscaldamento? Aaron Greenberg dice la sua (Di venerdì 9 ottobre 2020) La scorsa settimana una piccola manciata di fortunati giornalisti e streamer ha avuto la possibilità di mettere le mani su Xbox Series X e, per la maggior parte, le prime impressioni sono state positive, con i tester che hanno riportato ottimi tempi di caricamento, prestazioni migliorate per i giochi retrocompatibili e poco o nessun rumore.Detto questo, alcuni hanno segnalato qualcosa di meno positivo, poiché a quanto pare Xbox Series X ha la tendenza a diventare piuttosto calda. Jeff Bakalar, editor di CNET e membro di Giant Beatcast ha segnalato in particolare problemi di surriscaldamento.In seguito, però è arrivata la smentita direttamente da Microsoft, per voce del responsabile marketing Aaron Greenberg:Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 ottobre 2020) La scorsa settimana una piccola manciata di fortunati giornalisti e streamer ha avuto la possibilità di mettere le mani suX e, per la maggior parte, le prime impressioni sono state positive, con i tester che hanno riportato ottimi tempi di caricamento, prestazioni migliorate per i giochi retrocompatibili e poco o nessun rumore.Detto questo, alcuni hanno segnalato qualcosa di meno positivo, poiché a quanto pareX ha la tendenza a diventare piuttosto calda. Jeff Bakalar, editor di CNET e membro di Giant Beatcast ha segnalato in particolaredi.In seguito, però è arrivata la smentita direttamente da Microsoft, per voce del responsabile marketing:Leggi altro...

XboxItalia : ?? Un anno da record per gli studi di sviluppo Xbox ?? 1.66 miliardi di ore giocate da voi! ?? In arrivo a fine mese… - GiocareOra : La velocità vertiginosa del Quick Resume di Xbox Series X è qualcosa di speciale - Eurogamer_it : #XboxSeriesX: smentiti da Aaron Greenberg i problemi di surriscaldamento. - ItaSmartReview : Il trailer di NBA 2K21 sembra molto eccitante per chi acquisterà PS5 e Xbox Series X - - CristoforoNolan : @trattomale Xbox series x... 499€, clicchi e parte. Fra cane, gatto, figlio e lavoro il pc non me lo posso permettere in termini di tempo. -