Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2020 ore 15 | 30

(Di venerdì 9 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 9 OTTOBREORE 15.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO IN INTERNA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 50+800, CI SONO CODE TRA PRENESTINA E APPIA. IN ESTERNA, INVECE, PER TRAFFICO INTENSO, SI STA IN CODA TRA COLOMBO E TUSCOLANA. SULLA CASILINA CODE A TRATTI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA FINOCCHIO E IL RACCORDO. SULL’ARDEATINA CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DI VIA CASALI DELLE CORNACCHIOLE, NEI DUE SENSI DI MARCIA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CON PERDITA DI OLIO SULLA CARREGGIATA. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZECIRCONE RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA GALLESE E CAPENA. RITARDI FINO A 30 MINUTI ...