Venere: tracce di fosfina nei dati Pioneer 13 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Un nuovo documento sembra confermare la presenza del gas nell'atmosfera del pianeta, recentemente annunciata da un team internazionale, guidato dalla professoressa Jane Greaves dell’Università di Cardiff. Leggi su aliveuniverse.today (Di venerdì 9 ottobre 2020) Un nuovo documento sembra confermare la presenza del gas nell'atmosfera del pianeta, recentemente annunciata da un team internazionale, guidato dalla professoressa Jane Greaves dell’Università di Cardiff.

PhilipK_Dick : RT @andreabettini: #BepiColombo si avvicina a Venere: il 15 ottobre il flyby fondamentale per proseguire il viaggio verso Mercurio. Nel fra… - gabrielanthonyp : RT @andreabettini: #BepiColombo si avvicina a Venere: il 15 ottobre il flyby fondamentale per proseguire il viaggio verso Mercurio. Nel fra… - carseri : RT @andreabettini: #BepiColombo si avvicina a Venere: il 15 ottobre il flyby fondamentale per proseguire il viaggio verso Mercurio. Nel fra… - giopagliari : RT @andreabettini: #BepiColombo si avvicina a Venere: il 15 ottobre il flyby fondamentale per proseguire il viaggio verso Mercurio. Nel fra… - andreabettini : #BepiColombo si avvicina a Venere: il 15 ottobre il flyby fondamentale per proseguire il viaggio verso Mercurio. Ne… -