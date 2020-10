Uomini e Donne news, è finita tra Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli si sono lasciati. Dopo appena cinque mesi di relazione (i due si sono scelti a Uomini e Donne fine maggio, dopo aver passato la quarantena separati) l’ex tronista e la corteggiatrice torinese si sono detti addio. A dare per prima la notizia è stata Cecilia sul suo profilo Instagram. In alcune storie abbastanza intense, dalle quali traspare tutta la sua amarezza, la Zagarrigo ha spiegato che tra lei e Carlo è finita perché sostanzialmente non provavano gli stessi sentimenti. O meglio, l’intensità del suo sentimento era nettamente superiore a quella del sentimento di lui, che evidentemente non era innamorato. Preso atto della cosa, dopo giorni di ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 9 ottobre 2020)si sono lasciati. Dopo appena cinque mesi di relazione (i due si sono scelti afine maggio, dopo aver passato la quarantena separati) l’ex tronista e la corteggiatrice torinese si sono detti addio. A dare per prima la notizia è statasul suo profilo Instagram. In alcune storie abbastanza intense, dalle quali traspare tutta la sua amarezza, laha spiegato che tra lei eperché sostanzialmente non provavano gli stessi sentimenti. O meglio, l’intensità del suo sentimento era nettamente superiore a quella del sentimento di lui, che evidentemente non era innamorato. Preso atto della cosa, dopo giorni di ...

