Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 9 ottobre: rapporto intimo tra Simone e Daniela, poi lui la umilia (Di venerdì 9 ottobre 2020) Quinto appuntamento settimanale di Uomini e Donne Continua la programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show presentato da Maria De Filippi, arrivato alla 25esima stagione. Il numeroso pubblico di Canale 5 più tardi, ossia alle 14. 45 avrà modo di vedere il quinto ed ultimo appuntamento settimanale. Anche in questo caso vedremo il Trono classico e il Trono over assieme. Cosa accadrà in studio? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti gli spoiler dettagli forniti da Il Vicolo delle News. Daniela e Simone sono stati a letto insieme: imbarazzo in studio Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che in studio accadrà qualcosa di scioccante. Le dame ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 9 ottobre 2020) Quinto appuntamento settimanale diContinua la programmazione di, il popolare dating show presentato da Maria De Filippi, arrivato alla 25esima stagione. Il numeroso pubblico di Canale 5 più tardi, ossia alle 14. 45 avrà modo di vedere il quinto ed ultimo appuntamento settimanale. Anche in questo caso vedremo il Trono classico e il Trono over assieme. Cosa accadrà in studio? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti gli spoiler dettagli forniti da Il Vicolo delle News.sono stati a letto insieme: imbarazzo in studio Ledellaodierna di, svelano che in studio accadrà qualcosa di scioccante. Le dame ...

