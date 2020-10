Ultime Notizie Roma del 09-10-2020 ore 19:10 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalle redazioni in studio a Giulia Ferrigno emergenza coronavirus in primo piano Under 21 Islanda Italia Partita rinviata altri tre positivi azzurri due giocatori tra cui Matteo gabbia del Milan è un membro dello staff sono risultati positivi al covid la Uefa stabilito il rinvio nel mezzo che era previsto per le 17:30 oggi a causa della situazione venutasi a creare la decisione è stata presa su disposizione delle autorità islandesi che hanno in posta la delegazione Azzurra la quarantena ricordiamo che il protocollo UEFA prevede la disponibilità di un minimo di 13 giocatori di cui almeno un portiere ma non è bastato a far disputare la partita un episodio simile si era verificato anche prima della gara amichevole con la Slovenia che in quel caso si era ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 ottobre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalle redazioni in studio a Giulia Ferrigno emergenza coronavirus in primo piano Under 21 Islanda Italia Partita rinviata altri tre positivi azzurri due giocatori tra cui Matteo gabbia del Milan è un membro dello staff sono risultati positivi al covid la Uefa stabilito il rinvio nel mezzo che era previsto per le 17:30 oggi a causa della situazione venutasi a creare la decisione è stata presa su disposizione delle autorità islandesi che hanno in posta la delegazione Azzurra la quarantena ricordiamo che il protocollo UEFA prevede la disponibilità di un minimo di 13 giocatori di cui almeno un portiere ma non è bastato a far disputare la partita un episodio simile si era verificato anche prima della gara amichevole con la Slovenia che in quel caso si era ...

