Traffico Roma del 09-10-2020 ore 17 | 30

(Di venerdì 9 ottobre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sul Raccordo Anulareintenso con code tra lo svincolo dellanella Ardeatina in carreggiata interna rallentamenti persu via Cassia tra via dei Due Ponti vedi Grottarossa in direzione raccordo anulare si rallenta anche su Viale anticata Largo Don Luigi Guanella via Aurelia in direzione del raccordo anulare prudenza per un incidente avvenuto sul via del Foro Italico rallentamenti all’altezza di Corso Francia in direzione della Salaria un altro incidente avvenuto su via Trionfale all’altezza di piazza di Monte Gaudio si rallenta per un terzo incidente avvenuto su via Tagliamento all’altezza di via Clitunno per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it da Silvia shoebuy tutto ...