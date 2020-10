Rita Dalla Chiesa | come ha conosciuto Fabrizio Frizzi | la loro storia

Leggi su viagginews

(Di venerdì 9 ottobre 2020) La love story traè nata e cresciuta in Casa Rai. Ripercorriamo insieme le tappe più salienti. I grandi amori non finiscono, recita una vecchia ma sempre attuale canzone. Quello tralo è a pieno titolo. La conduttrice ha solo parole d’affetto per …