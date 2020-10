Qualificazioni Mondiali Sud America | il programma della notte

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 9 ottobre 2020) In Sudsi gioca già per leai prossimi campionati del Mondo 2022. Ierigià giocate 3 partiteprima giornata, che hanno visto la vittoria dell’Argentina e dell’Uruguay. Questachiuderanno la prima giornata altre due gare, con il Brasile che scenderà in campo. All’1.30 ora italiana, scenderà in campo la Colombia che sfiderà il Venezuela. Alle 2.30, il Brasile se la vedrà in casa con la Bolivia.PRIMA GIORNATA: Argentina 1-0 Ecuador Uruguay 2-1 Cile Paraguay 2-2 Perù Colombia- Venezuela (sabato 10/10 ore 1.30) Brasile-Bolivia (sabato 10/10 ore 2.30) Fonte Foto: Twitter Fifa World Cup L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.