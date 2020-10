Perché i gasdotti dell’Azerbaigian ora sono nel mirino (Di venerdì 9 ottobre 2020) La guerra in corso nel Caucaso non è molto lontana dal minacciare infrastrutture vitali per il trasporto di forniture energetiche verso l’Europa. Poco più a nord della regione del Nagorno- Karabakh, epicentro dell’attuale crisi militare che vede contrapposti Armenia e Azerbaijan, passano gasdotti e oleodotti capaci di trasferire verso il vecchio continente quantità non indifferenti … Perché i gasdotti dell’Azerbaigian ora sono nel mirino InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 9 ottobre 2020) La guerra in corso nel Caucaso non è molto lontana dal minacciare infrastrutture vitali per il trasporto di forniture energetiche verso l’Europa. Poco più a nord della regione del Nagorno- Karabakh, epicentro dell’attuale crisi militare che vede contrapposti Armenia e Azerbaijan, passanoe oleodotti capaci di trasferire verso il vecchio continente quantità non indifferenti … Perché idell’Azerbaigian oranelInsideOver.

