Osimhen: «Il calcio è l’unica speranza di vivere una vita dignitosa, per me e la mia famiglia» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Victor Osimhen si racconta. Lo fa in un video pubblicato su Twitter dal Napoli. Un video in cui ripercorre le sue origini, spiega cosa rappresenta per lui il calcio. E ringrazia i tifosi napoletani, responsabili al 70% del suo sì all’azzurro. “Sono cresciuto in un posto chiamato Olusosun. Sono cresciuto in un ambiente molto umile, è stato molto difficile per me. Mia madre è mancata quando ero molto giovane. Tre mesi dopo la morte di mia mamma, mio padre ha perso il lavoro. E’ stato un periodo molto difficile per me, per i miei fratelli e le mie sorelle. Dovevo andare a vendere acqua nelle strade trafficate di Lagos per poter sopravvivere. Io e i miei fratelli. E’ stato molto difficile, così come il posto da cui sono venuto. E’ un luogo dove non c’è ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 ottobre 2020) Victorsi racconta. Lo fa in un video pubblicato su Twitter dal Napoli. Un video in cui ripercorre le sue origini, spiega cosa rappresenta per lui il. E ringrazia i tifosi napoletani, responsabili al 70% del suo sì all’azzurro. “Sono cresciuto in un posto chiamato Olusosun. Sono cresciuto in un ambiente molto umile, è stato molto difficile per me. Mia madre è mancata quando ero molto giovane. Tre mesi dopo la morte di mia mamma, mio padre ha perso il lavoro. E’ stato un periodo molto difficile per me, per i miei fratelli e le mie sorelle. Dovevo andare a vendere acqua nelle strade trafficate di Lagos per poter soprav. Io e i miei fratelli. E’ stato molto difficile, così come il posto da cui sono venuto. E’ un luogo dove non c’è ...

