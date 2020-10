Non è più facile morire per colpa di un meteorite che per la Covid-19 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il 9 ottobre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare il contenuto di un’immagine che, oltre ad essere circolata sulla nota applicazione di messaggistica istantanea, è stata pubblicata anche su Facebook e Twitter (e ripresa dal consigliere della Regione Lazio Davide Barillari, come scritto dai colleghi di Pagella Politica). L’immagine oggetto della nostra verifica riporta un testo che recita: «La NASA afferma che possibilità di essere colpiti da un asteroide è dello 0,042%. Quella di morire di Covid 19 è 0,026%. E’ tempo di scambiare la tua mascherina con un casco!». In alcuni casi, la frase è attribuita al virologo Giulio Tarro, personaggio criticato in passato per aver diffuso informazioni fuorvianti e prive di fondamento ... Leggi su facta.news (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il 9 ottobre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare il contenuto di un’immagine che, oltre ad essere circolata sulla nota applicazione di messaggistica istantanea, è stata pubblicata anche su Facebook e Twitter (e ripresa dal consigliere della Regione Lazio Davide Barillari, come scritto dai colleghi di Pagella Politica). L’immagine oggetto della nostra verifica riporta un testo che recita: «La NASA afferma che possibilità di essere colpiti da un asteroide è dello 0,042%. Quella didi19 è 0,026%. E’ tempo di scambiare la tua mascherina con un casco!». In alcuni casi, la frase è attribuita al virologo Giulio Tarro, personaggio criticato in passato per aver diffuso informazioni fuorvianti e prive di fondamento ...

