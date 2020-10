Miguel Bosé, la sua presa di posizione fa discutere: le sue parole (Di venerdì 9 ottobre 2020) Questo articolo Miguel Bosé, la sua presa di posizione fa discutere: le sue parole . Miguel Bosé è stato protagonista di alcune dichiarazioni che non sono certo passate inosservate. Ma che cosa ha detto? Il venerdì sera, come sempre, si rinnova l’appuntamento con ‘Tale e quale show’. Tra i protagonisti ci sarà anche questa sera Sergio Muniz. Lo spagnolo interpreterà il suo connazionale Miguel Bosé. Ed ecco che, pensando a … Leggi su youmovies (Di venerdì 9 ottobre 2020) Questo articoloBosé, la suadifa: le sueBosé è stato protagonista di alcune dichiarazioni che non sono certo passate inosservate. Ma che cosa ha detto? Il venerdì sera, come sempre, si rinnova l’appuntamento con ‘Tale e quale show’. Tra i protagonisti ci sarà anche questa sera Sergio Muniz. Lo spagnolo interpreterà il suo connazionaleBosé. Ed ecco che, pensando a …

Raindog2704 : @AlbertoLetizia2 Come Miguel Bose' qs estate ?? - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Miguel Bose - Se tu non torni -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Miguel Bose - Se tu non torni -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - PopapCatradio : RT @moltniga: @PopapCatradio Miguel Bosé hahahahahaha!!! (Conya) Rock a tota pastilla! ???? - moltniga : @PopapCatradio Miguel Bosé hahahahahaha!!! (Conya) Rock a tota pastilla! ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Miguel Bosé Intervista esclusiva a Sergio Muniz: “In famiglia vanno pazzi per le mie esibizioni. Punto sulla vittoria di Pago, Virginio o Barbara Cola” SuperGuidaTV