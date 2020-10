Marino: «L’Udinese ha fatto un mercato di spessore. Deulofeu è un top» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni al portale ufficiale del club. «È stato un gran mercato per l’Udinese, di alto profilo, che si è concluso, dopo i ritorni eccellenti di Pussetto e Pereyra, con l’arrivo di Deulofeu. Per alcune movenze, fatte le debite proporzioni, mi ricorda molto Baggio. L’ho osservato calciare in porta durante l’allenamento di ieri, ha un tocco particolare. È un giocatore top. Quest’anno l’Udinese ha abbinato una campagna di rafforzamento ad una di consolidamento incentrata sulla permanenza degli elementi più forti. Abbiamo aggiunto profili giovani e interessanti per rafforzare la squadra. Abbiamo acquistato sette giocatori, spaziando in Europa e in Sud America e ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 ottobre 2020) Pierpaolo, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni al portale ufficiale del club. «È stato un granper l’Udinese, di alto profilo, che si è concluso, dopo i ritorni eccellenti di Pussetto e Pereyra, con l’arrivo di. Per alcune movenze, fatte le debite proporzioni, mi ricorda molto Baggio. L’ho osservato calciare in porta durante l’allenamento di ieri, ha un tocco particolare. È un giocatore top. Quest’anno l’Udinese ha abbinato una campagna di rafforzamento ad una di consolidamento incentrata sulla permanenza degli elementi più forti. Abbiamo aggiunto profili giovani e interessanti per rafforzare la squadra. Abbiamo acquistato sette giocatori, spaziando in Europa e in Sud America e ...

zazoomblog : Udinese Marino si esalta per l’arrivo di Deulofeu: “Un talento puro mi ricorda Roberto Baggio” - #Udinese #Marino… - Mediagol : #Udinese, #Marino si esalta per l’arrivo di #Deulofeu: “Un talento puro, mi ricorda Roberto Baggio” - Pall_Gonfiato : Paragone importante per lo spagnolo ufficializzato dall' #Udinese - Mediagol : #Udinese, Marino si esalta per l'arrivo di Deulofeu: 'Un talento puro, mi ricorda Roberto Baggio' - Ivan__soli : RT @guarnieribe: Boicottiamo i gobbi. Iscriviamo tutte le squadre al campionato di San Marino. O del Vaticano. Li lasciamo soli. Vincono an… -

Ultime Notizie dalla rete : Marino L’Udinese La designazione per Udine: Di Bello arbitro, Chiffi al Var Calcio Atalanta