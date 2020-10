Mandzukic: tante opzioni, poche offerte (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il calciomercato è terminato per le squadre della Serie A: i tasselli più importanti, infatti, sono andati al loro posto componendo il mosaico delle rose, almeno fino a gennaio, per la prima parte di stagione. Le rifiniture, però, potrebbero arrivare dal mercato degli svincolati. Uno dei grandi nomi presenti nella lista dei “free agent” è quello di Mario Mandzukic, ex attaccante di Bayern Monaco, Atletico Madrid e Juventus laureatosi vice campione del mondo durante l’ultimo Mondiale vinto dalla Francia. Il croato, dopo aver rescisso il suo contratto con l’Al-Duhail, è alla ricerca di una nuova sistemazione. Il massimo campionato di calcio sembra interessato al profilo del classe 1986, ma diversi “intoppi” rischiano di frenare il ritorno dell’ariete in Italia. Mandzukic ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il calciomercato è terminato per le squadre della Serie A: i tasselli più importanti, infatti, sono andati al loro posto componendo il mosaico delle rose, almeno fino a gennaio, per la prima parte di stagione. Le rifiniture, però, potrebbero arrivare dal mercato degli svincolati. Uno dei grandi nomi presenti nella lista dei “free agent” è quello di Mario, ex attaccante di Bayern Monaco, Atletico Madrid e Juventus laureatosi vice campione del mondo durante l’ultimo Mondiale vinto dalla Francia. Il croato, dopo aver rescisso il suo contratto con l’Al-Duhail, è alla ricerca di una nuova sistemazione. Il massimo campionato di calcio sembra interessato al profilo del classe 1986, ma diversi “intoppi” rischiano di frenare il ritorno dell’ariete in Italia....

Mario Mandzukic è intenzionato a far ritorno nel calcio che conta. L'attaccante croato è stato accostato alla Juve. Ecco come stanno le cose ...

Sono tanti i giocatori svincolati presenti nella lista di Transfermarkt ... a partire dall'attaccante 34enne Mario Mandzukic che ha segnato con la maglia della Croazia nella finale con la Francia dei ...

