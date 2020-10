Lazio, rinnovo Inzaghi: clausola nel contratto, l’ultima idea di Lotito (Di venerdì 9 ottobre 2020) Per il rinnovo di Inzaghi, Claudio Lotito starebbero pensando a una sorta di clausola di rescissione da inserire nel contratto Il mercato della Lazio si è chiuso, ora in cima alla lista delle priorità c’è il rinnovo di Inzaghi. Il tecnico è molto corteggiato e il presidente Lotito vuole blindarlo con un piano ben studiato. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, il patron biancoceleste – oltre al ritocco dell’ingaggio (da 2,2 milioni a 3) – vorrebbe inserire nel contratto una clausola. Un dettaglio che cauteli la società come nel caso di Correa, una sorta di clausola rescissoria che funzioni da ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Per ildi, Claudiostarebbero pensando a una sorta didi rescissione da inserire nelIl mercato dellasi è chiuso, ora in cima alla lista delle priorità c’è ildi. Il tecnico è molto corteggiato e il presidentevuole blindarlo con un piano ben studiato. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, il patron biancoceleste – oltre al ritocco dell’ingaggio (da 2,2 milioni a 3) – vorrebbe inserire neluna. Un dettaglio che cauteli la società come nel caso di Correa, una sorta direscissoria che funzioni da ...

infoitsport : Lazio, Lotito-Inzaghi: a quando l'incontro per il rinnovo? - infoitsport : Lazio: rinnovo Inzaghi, la firma è un mistero - _francescadmt : RT @LazionewsEu: Le news di oggi sul mondo #Lazio - LazionewsEu : Le news di oggi sul mondo #Lazio - 45acpjoe : RT @AquilottoEddy: Ora bisogna trovare l'accordo per far sì che firmi il rinnovo, perché abbiamo bisogno del nostro condottiero in panchina… -