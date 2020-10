L’accusa di De Luca a giornalisti: «Campania aggredita dai media» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sono i media che hanno messo la Campania al centro di una tempesta. Questo è quanto ha affermato il governatore della regione, De Luca, nella diretta Facebook della giornata di oggi. Mentre i dati sui nuovi contagi continuano a salire in Campania – oggi si superano i 700 nuovi casi – De Luca ha definito la situazione comunque «sotto controllo», considerato che «oggi abbiamo la disponibilità di posti letto adeguata alla domanda di ricoveri, molti sono asintomatici». I media sono stati accusati – in particolare il Tg3 Campania e Sky News24 – perché «non è vero che per i tamponi si attendono 10 giorni» e anche la questione sui medici cui viene impedito di parlare con i ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sono iche hanno messo laal centro di una tempesta. Questo è quanto ha affermato il governatore della regione, De, nella diretta Facebook della giornata di oggi. Mentre i dati sui nuovi contagi continuano a salire in– oggi si superano i 700 nuovi casi – Deha definito la situazione comunque «sotto controllo», considerato che «oggi abbiamo la disponibilità di posti letto adeguata alla domanda di ricoveri, molti sono asintomatici». Isono stati accusati – in particolare il Tg3e Sky News24 – perché «non è vero che per i tamponi si attendono 10 giorni» e anche la questione sui medici cui viene impedito di parlare con i ...

