Koeman: “Ansu Fati? Ha molta voglia di imparare, gioca ad altissimi livelli” (Di sabato 10 ottobre 2020) Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, in conferenza stampa si è soffermato sul gioiello in casa Barça, Ansu Fati. Queste le parole del tecnico olandese sul talento blaugrana ora impegnato con la Nazionale spagnola: “Se a 17 anni giochi tre partite consecutive di calcio di alto livello a quell’età significa che sei molto bravo. Anche lui ha molta voglia di imparare, noi siamo qui per aiutarlo. Barcellona? La squadra è andata molto bene, soprattutto contro Villarreal e Celta Vigo. Tuttavia, se guardiamo alla partita contro il Siviglia, dobbiamo migliorare il nostro pressing. Modulo? Con questa rosa, il 4-2-3-1 è secondo me il modulo migliore. La Champions è molto importante, in teoria siamo i migliori del nostro gruppo, ma dobbiamo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 ottobre 2020) Ronald, tecnico del Barcellona, in conferenza stampa si è soffermato sul gioiello in casa Barça, Ansu. Queste le parole del tecnico olandese sul talento blaugrana ora impegnato con la Nazionale spagnola: “Se a 17 anni giochi tre partite consecutive di calcio di alto livello a quell’età significa che sei molto bravo. Anche lui hadi, noi siamo qui per aiutarlo. Barcellona? La squadra è andata molto bene, soprattutto contro Villarreal e Celta Vigo. Tuttavia, se guardiamo alla partita contro il Siviglia, dobbiamo migliorare il nostro pressing. Modulo? Con questa rosa, il 4-2-3-1 è secondo me il modulo migliore. La Champions è molto importante, in teoria siamo i migliori del nostro gruppo, ma dobbiamo ...

