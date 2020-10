Italia Under 21, altri tre positivi della spedizione: uno è sintomatico (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ancora brutte notizie per il mondo del calcio. Dopo Bastoni e Carnesecchi, altre tre positività riscontrate al Covid-19 in Under 21 Non si finisce più. Ancora tre casi di positività al Covid-19 riscontrate nella spedizione dell’Italia Under 21. La FIGC ha comunicato tutto sul proprio sito ufficiale dopo quelle di Bastoni e Carnesecchi: “Due calciatori … L'articolo Italia Under 21, altri tre positivi della spedizione: uno è sintomatico è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ancora brutte notizie per il mondo del calcio. Dopo Bastoni e Carnesecchi, altre tretà riscontrate al Covid-19 in21 Non si finisce più. Ancora tre casi dità al Covid-19 riscontrate nelladell’21. La FIGC ha comunicato tutto sul proprio sito ufficiale dopo quelle di Bastoni e Carnesecchi: “Due calciatori … L'articolo21,tre: uno èè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

