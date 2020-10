Inter, senti Eriksen: «Non passerò in panchina tutto l’autunno» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Christian Eriksen mette le cose in chiaro dal ritiro della Danimarca: ecco le parole del centrocampista indirizzate a Conte Christian Eriksen ha parlato dal ritiro della nazionale danese. Le sue parole sulla stagione all’Inter. «Di certo non spero che mi siederò in panchina tutto l’autunno. Almeno non è mia intenzione. Né spero che sia nelle intenzioni del club o dell’allenatore. Ci sarà un numero incredibile di partite in poco tempo, e ora abbiamo anche tre partite delle nazionali in pochi giorni. La Champions League inizia quando torniamo nei rispettivi club, quindi ci saranno molte partite da giocare, sono sicuro che probabilmente avrò i miei minuti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Christianmette le cose in chiaro dal ritiro della Danimarca: ecco le parole del centrocampista indirizzate a Conte Christianha parlato dal ritiro della nazionale danese. Le sue parole sulla stagione all’. «Di certo non spero che mi siederò inl’autunno. Almeno non è mia intenzione. Né spero che sia nelle intenzioni del club o dell’allenatore. Ci sarà un numero incredibile di partite in poco tempo, e ora abbiamo anche tre partite delle nazionali in pochi giorni. La Champions League inizia quando torniamo nei rispettivi club, quindi ci saranno molte partite da giocare, sono sicuro che probabilmente avrò i miei minuti». Leggi su Calcionews24.com

vikonbass : @DartACM @Inter Non ti senti un po coglione? - sportli26181512 : #Fiorentina, senti Bruno: 'Chiesa alla Juve? Un affare tutto viola': #Fiorentina, senti Bruno: 'Chiesa alla Juve? U… - CalcioNews24 : Inter, senti Young: «Se potessi lascerei l’Italia e andrei al Watford» - sportli26181512 : Inter, senti Young: 'Watford? Se potessi tornare, andrei via ora': Inter, senti Young: 'Watford? Se potessi tornare… - diegodragoni85 : @NonConoscoVG @casjdean @Inter Senti a me sembra che stiano tutti abbastanza bene....io tutti sti sintomi preoccupa… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter senti Inter, senti Young: «Se potessi lascerei l’Italia e andrei al Watford» Calcio News 24 Eriksen avverte l'Inter: "Non voglio passare l'autunno in panchina"

Christian Eriksen parla del momento che sta vivendo all’Inter: “Non mi ero mai trovato in una situazione simile. Nessuno vuole andare in panchina” ...

Inter, Eriksen: "Annata tra alti e bassi, non voglio restare in panchina tutto l'autunno"

Il centrocampista parla dal ritiro della Danimarca: "Spero che Conte e il club non abbiano questa intenzione, avremo tante partite in poco tempo" ...

Christian Eriksen parla del momento che sta vivendo all’Inter: “Non mi ero mai trovato in una situazione simile. Nessuno vuole andare in panchina” ...Il centrocampista parla dal ritiro della Danimarca: "Spero che Conte e il club non abbiano questa intenzione, avremo tante partite in poco tempo" ...