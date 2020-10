“Franceska Pepe furiosa” | la modella non rientra al GF Vip

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Franceskaal GF Vip? A quanto pare non sarà così, o almeno non in qualità di concorrente. La, dopo aver perso al televoto contro Adua Del Vesco con tutte le polemiche che ne sono seguite e che avrebbero a che fare con gli spettatori spagnoli, non avrebbe preso bene la sua uscita... L'articolo “Franceskafuriosa”: lanonal GF Vip proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.